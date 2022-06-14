WMGlobus - сайт онлайн обменник электронных валюты

Если после оплаты на сайте онлайн обменника валют Вы не получили деньги, это могло случиться по нескольким причинам:

1. Проблемы со стороны платежной системы или банка. После того, как проблемы будут решены, Ваши средства будут зачислены к Вам на счет/кошелек в короткие сроки.

2. Вы неправильно указали реквизиты или сумму перевода. Проверьте Ваш почтовый ящик на наличие писем от нашего сервиса.

3. Вы совершаете обмен на Вitсoin/Еthеrеum/Litecoin/Dash/Zcash. Указанным электронным валютам требуется от 3 подтверждений для зачисления на кошелек.