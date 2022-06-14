Денежные средства уже должны поступить на указанный номер счета.
Историю обменов можно посмотреть в личном кабинете.
Преимущества
Обмен валют онлайн за
10-15 минут
Выдача наличных:
11:00 - 19:00 Мск
Оперативная поддержка
Полная
конфиденциальность
Низкий процент при
обмене
08:00 - 22:00 Мск
(Пн.-Пт.)
Резервы
WMGlobus - сайт онлайн обменник электронных валюты
Наш сайт обменник валют онлайн проводит ввод и вывод: Реrfeсt Mоnеу, Kиви, Яндeкc. Дeньги, других электронных валюты, а так же осуществляем банковские переводы, и вывод электронных денег.
Сайт WMGlobus - это обменник валют в онлайн режиме, так же предоставляет безопасный сервис обмен валют онлайн, вводу и выводу Реrfeсt Mоnеу, Теthеr. Cбepбaнкa и многих других электронных валют. WMGlobus - это низкие курсы, быстрый обмен онлайн и быстрая техподдержка.
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Самые частые вопросы и ответы (ЧаВо)
Сколько времени занимает обработка моей заявки на обменнике валют?
Онлайн обменник валют отправляем средства в течении 10-15 минут, после получения их от Вас. В исключительных случаях, где Ваша заявка замораживается, обмен валют онлайн может проходить по истечении 24 часов. Это касается платежной системы Яндекс.Деньги. Если вы уже совершали перевод на сайте онлайн обменника с Яндекс.Денег, то ваша заявка так же обрабатывается в течении 10-15 минут. Ввод неверных реквизитов клиентом, при заполнении заявки на обменнике валют, также может затянуть обмен.
Как совершить онлайн обмен на вашем сервисе?
Чтобы совершить обмен на обменнике валют WMGlobus.com, на главной странице нашего сайта, в калькуляторе справа, выберите направление онлайн обмена. Вводите сумму электронной валюты и нажмите «Обменять…». После заполнения всех полей, нажмите кнопку «Перейти к оплате». Следуйте дальнейшим указаниям.
Что мне делать, если я хочу отменить заявку после её оплаты?
Если Вы уже совершили перевод в обменнике валют, незамедлительно обратитесь в службу поддержки. Возврат электронных валют будет выполнен с вычетом комиссии. Мы не сможем вернуть Вам деньги, если статус заявки «Выполнена», так как деньги уже были отправлены на указанные Вами реквизиты.
Я оплатил заявку, но деньги не пришли. Почему?
Если после оплаты на сайте онлайн обменника валют Вы не получили деньги, это могло случиться по нескольким причинам:
1. Проблемы со стороны платежной системы или банка. После того, как проблемы будут решены, Ваши средства будут зачислены к Вам на счет/кошелек в короткие сроки.
2. Вы неправильно указали реквизиты или сумму перевода. Проверьте Ваш почтовый ящик на наличие писем от нашего сервиса.
3. Вы совершаете обмен на Вitсoin/Еthеrеum/Litecoin/Dash/Zcash. Указанным электронным валютам требуется от 3 подтверждений для зачисления на кошелек.
WM Globus - обмен 35 валют
Сайт WMGlobus — обменник валют и способ поменять или приобрести электронную валюту за несколько минут. Наша компания заботится о своих клиентах, предлагая выгодные курсы и безопасную техническую поддержку. Теперь сделать обмен валют онлайн, ввести и вывести электронную валюту не составит труда — всего несколько кликов и операция выполнена.
О проекте
21 век — время современных технологий и электронных валют. Мы идем в ногу с тенденциями, поэтому создали электронный онлайн обменник валют WMGlobus для удобства пользователей. С появлением электронной валюты мир существенно изменился, но возможности расплачиваться за товары или услуги такими монетами в России еще не появилось. Единственный способ воспользоваться электронными накоплениями — это вывести их на банковский счет или обналичить в обменнике. Сайт WMGlobus — это реальная возможность совершить выгодную конвертацию во всех направлениях. Мы в короткие сроки осуществляем обмен валют онлайн, ввод и вывод следующих платежных инструментов:
- Pеrfеct Mоnеу
- Вitсoin
- Litecoin
- Киви
- Яндекс.Деньги
Проект WMGlobus позволяет пользователям оперативно осуществлять транзакции и не переплачивать. Обращение за услугами в наш электронный онлайн обменник валют — это гарантия получения следующих преимуществ:
- минимальные комиссии;
- лучшие обменные курсы;
- осуществление банковских переводов;
- короткие сроки обработки заявок;
- возможность сотрудничества в режимах оффлайн и онлайн;
- сотрудничество с ведущими банками — Cбepбaнк, Tинькoфф, BTБ, Aльфa-Бaнк.
Как пользоваться сайтом WMGlobus обменник онлайн валют и ее преимущества
Сайт обмена и покупки электронных валют WMGlobus удобен и прост в использовании. Для того чтобы приобрести или продать электронные деньги пользователю потребуется выполнить всего несколько действий:
- Заполнить форму обмена;
- Внимательно проверить введенные данные;
- Дождаться звонка консультанта;
- Назначить удобное время для встречи
Для удобства пользователей на официальном сайте обменника валют WMGlobus осуществляющий обмен валют онлайн реализован функционал обратной связи с технической поддержкой сервиса. В течение нескольких минут наши специалисты ответят на все ваши вопросы, предоставят информацию об актуальных курсах и ближайших офисах.
Как мы работаем
Обработка заявок осуществляется в течение 10-15 минут, а наши офисы для получения наличных работают для вас 5 дней в неделю по удобному графику.
Сотрудничество с WMGlobus онлайн обменником валют — это гарантия безопасности и выгодных обменных курсов. Вот несколько нюансов, которые стоит учесть всем новым пользователям:
- Курс обмена фиксируется только после внесения полной оплаты.
- Отменить заявку средств со статусом «Выполнено» невозможно.
- Получить электронную валюту или обменять ее на реальные деньги можно как дистанционно, так и в наших офисах. Первый вариант предпочтительнее для клиента — в этом случае операция занимает всего несколько минут.
- Процесс регистрации на платформе занимает не более 3 минут, при этом вы указывает минимум персональной информации.
- Наши операторы на связи 24 часа в сутки — вы всегда получите ответы на интересующие вопросы.
Приобретайте или обменивайте электронную валюту вместе с WMGlobus — это удобно, просто и выгодно!